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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Новая избирательная система. Как в одномандатном округе будут выбирать депутата

Выборы в парламент осенью 2021 года пройдут по новым правилам. Бороться за мандаты будут не только партии, но и кандидаты-одномандатники.

Если по какой-то причине депутат-одномандатник слагает свои полномочия раньше срока, то в течение двух месяцев в округе проводятся новые выборы.

Это действительно только в ситуациях, когда до окончания полномочий парламента остается больше года. Если меньше, то новые выборы не проводятся.

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Законопроектом о выборах предполагается, что парламент будет формироваться по спискам политических партий (55 мандатов) и одномандатным округам (35 мандатов). По старой Конституции и действующему закону о выборах депутатов Жогорку Кенеша парламентарии избираются только по спискам политических партий при количестве 120 мандатов. При этом партии должны будут внести 1 миллион сомов, кандидаты-одномандатники — 100 тысяч сомов залога.

Партийные списки будут закрытыми, и одна партия может взять 55 мандатов. Ограничений по местам, как было в предыдущей редакции Основного закона, для политорганизации нет.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197040/
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