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Власть

Узбекистан построит школу в селе Самаркандек Баткенской области

Узбекистан построит современную школу в селе Самаркандек Баткенской области. Об этом сообщили в полномочном представительстве правительства в регионе.

Уточняется, что договоренность была достигнута в ходе встречи полномочного представителя кабинета министров в Баткенской области Абдикарима Алимбаева, акима Баткенского района Учкунбека Жоробаева и главы Ферганской области Узбекистана Хайрулло Базарова.

Новое образовательное учреждение предполагается возвести вместо пришедшего в негодность здания местной гимназии, которое было построено более 70 лет назад.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197001/
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