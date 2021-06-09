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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. Партии самостоятельно будут вносить данные о списке кандидатов

Представителям партий, участвующих в повторных выборах в Бишкеке, Оше и Токмаке 11 июля, в ЦИК разъяснят правила предоставления документов на регистрацию, включая правила ввода данных о списке кандидатов от партии в систему «Электронный кандидат».

«Электронный кандидат» обеспечивает проверку достоверности сведений о претендентах на мандаты: паспортных данных, членства в местном сообществе, сведений о судимости.

Проверку проведут путем обмена данными с уполномоченными государственными органами через систему межведомственного обмена «Тундук» с согласия кандидатов.

По вопросам участия Центризбирком просит обращаться в отдел взаимодействия с участниками избирательного процесса и методологии обучения по контактным номерам: 0312620829, 0312626287, 0550777640.

Срок подачи документов в ТИКи в Бишкеке, Оше и Токмаке истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявляют, какие партии зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196980/
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