Глава кабмина указал и. о. мэра Бишкека на недостатки и потребовал их исправить

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов и исполняющий обязанности мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов обсудили актуальные вопросы развития города.

По данным пресс-службы кабмина, обсуждали проблемы общественного транспорта, электронного билетирования, городской среды.

«В целях снижения автомобильного трафика и развития городской транспортной инфраструктуры необходимо ускорить переговоры о поставках в Бишкек современных и экологичных автобусов и троллейбусов. Город нуждается в кардинальном и масштабном обновлении и увеличении общественного автопарка. Транспортный коллапс, наблюдаемый несколько дней назад, не должен повториться», — сказал Улукбек Марипов.

Он также обратил внимание руководителя мэрии столицы на необходимость принятия комплексных мер, направленных на улучшение городской среды.

«В центре города можно встретить тротуары, по которым невозможно ходить. Кроме того, много нареканий вызывают вопросы незаконной вырубки зеленых насаждений, хаотичной застройки, отсутствия поливной воды в арыках, сломанная или полностью отсутствующая поливная система. Город Бишкек — это столица нашей страны, поэтому муниципальные власти должны ежедневно и систематически работать над улучшением внешнего облика, созданием условий для комфортной и безопасной жизни горожан. Учитывая важность развития городской инфраструктуры, прошу городские власти ускорить внесение предложения по созданию на месте одной из существующих улиц полностью пешеходной зоны», — сказал глава кабмина.

Старший вице-президент BPC Group Тохир Абдукадыров, присутствовавший на встрече, рассказал о промежуточных результатах реализации проекта «Развитие общественного транспорта мэрии города Бишкека», предполагающего внедрение в общественном транспорте системы электронного билетирования.

Улукбек Марипов сказал, что для обеспечения удобства пассажиров необходимо продолжить реализацию указанного проекта. «Эта система внедрена только в муниципальном общественном транспорте. Ее применение необходимо расширить, рассмотрев возможность установления валидаторов в частных автотранспортных средствах, занимающихся перевозкой граждан. Расчет за проезд в общественном транспорте Бишкека должен быть полностью безналичным», — заключил он.