Депутат просит возобновить железнодорожные рейсы из Джалал-Абада в Россию

Сегодня депутаты парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству заслушали информацию о работе НК «Кыргыз темир жолу».

По словам нардепа Улукбека Ормонова, в Кыргызстане устарели вагоны. Это одна из основных проблем железнодорожной системы.

Парламентарий поднял вопрос о возобновлении пассажирских рейсов в Джалал-Абад, Москву, Новосибирск.

«До 2000 года из Джалал-Абада в Москву ездили составы, а после они перестали функционировать. С прошлого года в связи с эпидемией COVID-19 закрыты все рейсы в Россию. Кроме того, перестали ездить поезда по маршруту Ташкент — Балыкчи. Во время комитета была поставлена задача о возобновлении рейсов. Минтранс ведет переговоры с Роспотребнадзором, но пока положительных результатов нет», — сказал Улукбек Ормонов.

По его словам, для возобновления регулярных рейсов можно открыть ПЦР-лабораторию.

«Авиарейсы открыты, но так как железнодорожные перевозки закрыты, на авиацию имеются нагрузки. Стоимость билетов высокая для простых людей», — отметил Улукбек Ормонов.