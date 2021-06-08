18:47
USD 84.63
EUR 102.93
RUB 1.16
Власть

Депутат просит возобновить железнодорожные рейсы из Джалал-Абада в Россию

Сегодня депутаты парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству заслушали информацию о работе НК «Кыргыз темир жолу».

По словам нардепа Улукбека Ормонова, в Кыргызстане устарели вагоны. Это одна из основных проблем железнодорожной системы.

Парламентарий поднял вопрос о возобновлении пассажирских рейсов в Джалал-Абад, Москву, Новосибирск.

«До 2000 года из Джалал-Абада в Москву ездили составы, а после они перестали функционировать. С прошлого года в связи с эпидемией COVID-19 закрыты все рейсы в Россию. Кроме того, перестали ездить поезда по маршруту Ташкент — Балыкчи. Во время комитета была поставлена задача о возобновлении рейсов. Минтранс ведет переговоры с Роспотребнадзором, но пока положительных результатов нет», — сказал Улукбек Ормонов.

По его словам, для возобновления регулярных рейсов можно открыть ПЦР-лабораторию.

«Авиарейсы открыты, но так как железнодорожные перевозки закрыты, на авиацию имеются нагрузки. Стоимость билетов высокая для простых людей», — отметил Улукбек Ормонов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196902/
просмотров: 285
Версия для печати
Материалы по теме
«Кыргыз темир жолу» назвало суммы убытков от курсирования поездов
Цифра дня. 32 раза пришлось останавливать поезда из-за людей на железной дороге
В Джалал-Абаде грузовая машина столкнулась с поездом
Поезд Ташкент — Балыкчи — Ташкент начнет курсировать с мая один раз в неделю
В Чуйской области мужчины украли детали железнодорожного пути. Их задержали
Железная дорога до Кара-Кече в будущем может соединить север и юг страны
Для получения паспорта чиновники заставляют парня без ног прийти в суд
В Кыргызстане хотят построить железную дорогу от Кара-Кече до Балыкчи
Милиционеры рассказали школьникам об опасности железнодорожных путей
Попавший под поезд Тилек Жумабеков. В МВД сообщили подробности происшествия
Популярные новости
Ситуация на&nbsp;границе. Таджикистан хочет коридор через нашу Алайскую долину Ситуация на границе. Таджикистан хочет коридор через нашу Алайскую долину
Каждый день так. Президент показал видео пьяного главы Чуйского областного суда Каждый день так. Президент показал видео пьяного главы Чуйского областного суда
Аида Касымалиева посетила в&nbsp;СИЗО Асылбека Жээнбекова: держится с&nbsp;достоинством Аида Касымалиева посетила в СИЗО Асылбека Жээнбекова: держится с достоинством
Ситуация на&nbsp;границе. Главы ГКНБ КР&nbsp;и&nbsp;РТ подписали протокол: что в&nbsp;нем отражено Ситуация на границе. Главы ГКНБ КР и РТ подписали протокол: что в нем отражено
Бизнес
Сотрудники MegaCom сдали более 24&nbsp;литров донорской крови Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови
Страны БРИКС призвали к&nbsp;полному прекращению огня в&nbsp;Афганистане Страны БРИКС призвали к полному прекращению огня в Афганистане
Обращение к&nbsp;главе &laquo;Центерра Голд Инк.&raquo; Скотту Перри направил профком &laquo;Кумтора&raquo; Обращение к главе «Центерра Голд Инк.» Скотту Перри направил профком «Кумтора»
&laquo;Керемет Банк&raquo;: мероприятия НБ&nbsp;КР&nbsp;по&nbsp;оздоровлению дают положительные результаты «Керемет Банк»: мероприятия НБ КР по оздоровлению дают положительные результаты
8 июня, вторник
18:46
Фильм «Шамбала» участвует в конкурсе Imagine India Film Festival Фильм «Шамбала» участвует в конкурсе Imagine India Film...
18:42
Глава кабмина указал и. о. мэра Бишкека на недостатки и потребовал их исправить
18:30
9 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:28
В Министерстве энергетики и промышленности сменился глава. Указ президента
18:17
Мэрия Бишкека пытается навести порядок возле рынка «Сары-Озон»