Новый УПК. Детей, совершивших мелкие правонарушения, возить в суд не будут

В новом Уголовно-процессуальном кодексе заработает статья «Выведение несовершеннолетнего из системы правосудия». Об этом 24.kg сообщил старший прокурор управления Генпрокуратуры Сирожиддин Камолидинов.

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По его словам, в отношении несовершеннолетнего, совершившего преступление небольшой тяжести впервые, следователь может прекратить уголовное дело. При этом с ребенком составят договор на определенное время о том, что он может делать, а что нет.

«Это делается для того, чтобы не давить на психику ребенка и не вывозить его в суд, где он будет участвовать как обвиняемый. Статья есть в действующем кодексе, но она не работала, потому что не был прописан механизм. В проекте нового УПК мы все прописали и привели статью в соответствие с международными нормами. В УПК также прописано, в каких случаях ребенок освобождается от ответственности. Если несовершеннолетний впервые совершает мелкое правонарушение, имеет положительную характеристику, у него не было приводов в милицию, следователь может прекратить уголовное дело», — сказал Сирожиддин Камолидинов.

Напомним, в Бишкеке прошло обсуждение нового уголовного законодательства. Инициатором выступает Генеральная прокуратура. Предполагается убрать Кодекс о проступках и оставить четыре — Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный и Административный кодекс о правонарушениях.