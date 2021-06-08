Повторные выборы. Списки кандидатов будут опубликованы не позднее 23 июня

Списки кандидатов в депутаты будут опубликованы не позднее 23 июня. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что до 20 июня включительно ТИКи могут зарегистрировать политические организации, подавшие уведомления и другие документы, или отказать. В течение трех календарных дней территориальные избирательные комиссии должны уведомить их о своем решении и в случае отказа предоставить его обоснования. У партий, которым было отказано, будет три дня на то, чтобы обжаловать это решение в суде.

После 21 июня ТИК Бишкека, Оша и Токмака проведут жеребьевку по распределению порядковых номеров политорганизаций в бюллетене.

Срок подачи в ТИК партиями документов об участии в повторных выборах истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявляют, какие политобъединения зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.