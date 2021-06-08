Повторные выборы. Бишкекская ТИК просит партии заранее уведомлять о съездах

Бишкекская ТИК просит партии, намеревающиеся участвовать в повторных выборах в БГК, назначенных на 11 июля, заранее уведомлять о съездах.

По ее данным, в соответствии с Законом «О выборах депутатов местных кенешей» выдвижение кандидатов проводится на съезде или конференции политической партии, собрании регионального отделения.

В целях соблюдения требований закона Бишкекская ТИК просит заблаговременно письменно уведомлять о предстоящем съезде для участия представителя политорганизации.

Бишкекская ТИК напоминает о выдвижении кандидатур от политических партий в составы УИК Бишкека до 11 июня.

Срок подачи документов в ТИК партиями об участии в повторных выборах истекает 13 июня. 20 июня комиссии объявляют, какие политобъединения зарегистрированы. Агитация начнется 21 июня и продлится до 8.00 10 июля.