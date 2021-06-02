Дело «Кумтора». В парламенте возмущены задержанием депутатов

Задержание депутатов Жогорку Кенеша противоречит нормам Конституции. Об этом на сегодняшнем заседании заявили ряд нардепов.

Дастан Бекешев напомнил, что в соответствии со статьей 78 Основного закона депутат парламента может быть привлечен к ответственности только с согласия большинства голосов коллег.

«Это норма из новой Конституции, которая уже вступила в силу. Для привлечения к уголовной ответственности депутата нужно согласие большинства членов парламента. Исключением является лишь то, если он пойман на месте преступления. Возникает вопрос: должна ли Генпрокуратура получить согласие парламента на привлечение к уголовной ответственности того или иного депутата или нет», — сказал Дастан Бекешев.

Тазабек Икрамов потребовал рассмотреть ответственность лиц, которые, нарушая нормы Конституции, задерживают депутатов.

«Депутат не может подвергаться преследованию за высказанное в парламенте мнение. Органы, которые задерживают коллег, и судья, принявший решение об аресте, должны ответить», — сказал нардеп и попросил спикера направить протокольное поручение.

Напомним, в рамках уголовного дела по «Кумтору» задержаны двое депутатов парламента.