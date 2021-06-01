Построение демократии в разгар пандемии в Кыргызстане все еще возможно

Эксперты Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) провели исследование и выявили, что построение демократии в постсоветских странах в период пандемии все еще возможно.

По их словам, пандемия COVID-19 вызвала серьезные изменения и проблемы в избирательном процессе в Кыргызстане. В частности, на парламентские выборы 2020 года повлияли слабая координация между Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов и правительством по устранению рисков пандемии, а также минимальное соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, недостаточное информирование избирателей о мерах предотвращения COVID-19 и обеспокоенность граждан по поводу тайны голосования.

В преддверии досрочных парламентских выборов 2021-го в Кыргызстане еще многое предстоит сделать для обеспечения соблюдения мер профилактики и санитарных норм в соответствии с передовой международной практикой.

В исследовании говорится, что пандемия не привела к снижению явки избирателей и не находит доказательств повышения показателей передачи вируса COVID-19 в связи с выборами. Исследование посвящено выборам, прошедшим в прошлом году в четырех постсоветских странах — Грузии, Кыргызстане, Молдове и Украине.

«Мы изучили влияние пандемии на выборы в развивающихся демократиях, таких как Грузия, Кыргызстан, Молдова и Украина, которые могут оказаться наиболее уязвимыми для перемен», — сказал заместитель главы ENEMO Пьер Пеитьер.

Во всех четырех странах власти не полностью соблюдали меры профилактики COVID-19 во время проведения выборов, однако вопреки общим убеждениям и представлениям это не послужило причиной низкой явки. Пьер Пеитьер

По данным исследования, по сравнению с последними аналогичными выборами явка избирателей в двух исследуемых государствах выросла — на 4,2 процента в Грузии и на 1,6 процента в Молдове. В то же самое время в Кыргызстане показатели явки упали на 2,3 процента, а в Украине — на 9,8 процента. Эта тенденция, по мнению экспертов, также указывает на способность стран адаптироваться к новым реалиям пандемии и использовать более гибкие формы голосования.

Пандемия привела к увеличению количества цифровых средств проведения избирательных кампаний, компенсируя отсутствие возможностей для проведения кампаний традиционными физическими средствами.

Вместе с тем такой быстрый переход от традиционных кампаний к цифровым создает пространство для дискредитации оппонентов, дезинформации и злоупотреблений с целью оказания влияния на общественное мнение. Так, в частности, в Украине и Грузии в рамках пророссийских кампаний в интернете публиковалась искаженная информация. Из отчета по исследованию ENEMO

В отчете также говорится, что право голоса для избирателей, находящихся на карантине, в самоизоляции или больнице, не было полностью реализовано.

У властей Грузии, Кыргызстана и Молдовы, как отмечают эксперты, есть ряд возможностей, чтобы разработать и внедрить политику, направленную на устранение недостатков, упомянутых в исследовании, до следующих выборов 2021 года.

Международное сообщество должно оказать поддержку этим независимым государствам региона в достижении данной цели. Кроме того, организациям гражданского общества необходимо усилить свою работу в качестве наблюдателей по части вовлечения избирателей и борьбы с дезинформацией.

ENEMO — это международная сеть, основанная в 2001-м, состоящая из 21 ведущих некоммерческих организаций гражданского общества из 17 стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии, включая три государства Европейского союза.