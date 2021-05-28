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Власть

Президент посетил в Баткене пограничную заставу «Капчыгай» и войсковую часть

Садыр Жапаров посетил пограничную заставу «Капчыгай» и войсковую часть № 2022 Пограничной службы ГКНБ, которые дислоцированы в Баткене. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Он ознакомился с состоянием зданий, в которых располагаются подразделения, условиями службы и проживания военнослужащих, провел с ними беседы. Президент поздравил военнослужащих с Днем пограничника Кыргызстана, пожелав всем соотечественникам мирного неба над головой.

Садыр Жапаров отметил героизм пограничников во время последних событий на кыргызско-таджикском участке границы.

Глава государства подчеркнул стойкость военнослужащих Пограничной службы, которая «помогла сохранить целостность страны и предотвратить эскалацию конфликта, оставив единственный вариант для его разрешения — мирные переговоры».

Президент также оставил памятную запись в книге почетных гостей.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195561/
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