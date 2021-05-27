Особый статус Баткена: в кабмине рассказали о преференциях для региона

На заседании Жогорку Кенеша в первом чтении обсуждают проект закона «О статусе Баткенской области».
Первый заместитель председателя кабинете министров Айбек Джунушалиев рассказал, что в режиме второго и третьего чтений проект будет дополнен. По его словам, в соответствии с законопроектом регион получит помощь в по четырем направлениям:
- налоговые льготы;
- инвестиционные гарантии;
- снижение стоимости государственных услуг;
- упрощенный вариант государственных закупок.
Кроме этого, создана рабочая группа по разработке программы развития региона.