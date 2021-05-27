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Власть

Особый статус Баткена: в кабмине рассказали о преференциях для региона

На заседании Жогорку Кенеша в первом чтении обсуждают проект закона «О статусе Баткенской области».

Первый заместитель председателя кабинете министров Айбек Джунушалиев рассказал, что в режиме второго и третьего чтений проект будет дополнен. По его словам, в соответствии с законопроектом регион получит помощь в по четырем направлениям:

  • налоговые льготы;
  • инвестиционные гарантии;
  • снижение стоимости государственных услуг;
  • упрощенный вариант государственных закупок.

Кроме этого, создана рабочая группа по разработке программы развития региона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195449/
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