Особый статус Баткена: в кабмине рассказали о преференциях для региона

На заседании Жогорку Кенеша в первом чтении обсуждают проект закона «О статусе Баткенской области».

Первый заместитель председателя кабинете министров Айбек Джунушалиев рассказал, что в режиме второго и третьего чтений проект будет дополнен. По его словам, в соответствии с законопроектом регион получит помощь в по четырем направлениям:

налоговые льготы;

инвестиционные гарантии;

снижение стоимости государственных услуг;

упрощенный вариант государственных закупок.

Кроме этого, создана рабочая группа по разработке программы развития региона.