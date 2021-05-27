Баткенцы просят Садыра Жапарова контролировать помощь пострадавшим в конфликте

Садыр Жапаров сегодня посетил село Максат Лейлекского района, пострадавшее в ходе событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Он осмотрел разрушенные объекты, в том числе сгоревшую школу, а также ознакомился с ходом строительства жилых домов и образовательных объектов, в частности с проектом нового двухэтажного детского сада на 100 мест.

Президент также встретился с местными жителями, в беседе с которыми подробно рассказал о работах по делимитации и демаркации государственной границы.

По его словам, решение данного вопроса напрямую связано со стабильным социально-экономическим развитием региона.

Садыр Жапаров подчеркнул, что Баткенской области уделяется и впредь будет уделяться особое внимание со стороны государства. Ни один местный житель не останется без помощи и необходимой поддержки.

Он обратил внимание на необходимость целевого распределения гуманитарной помощи.

Местные жители подняли ряд тем по оказанию поддержки пострадавшим в ходе событий, а также вопросы личного характера.