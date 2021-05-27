Новая избирательная система. Что делать, чтобы не получилось как всегда

Осенью кыргызстанцам предстоит избрать седьмой созыв Жогорку Кенеша. Согласно новой Конституции, принятой на референдуме 11 апреля, выборная система будет изменена, а число депутатов сократится до 90 человек.

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В своем послании 5 мая президент Садыр Жапаров попросил парламентариев поспешить с редактированием избирательного законодательства. Как только Жогорку Кенеш утвердит согласованный вариант, указом будет определена дата выборов.

Между тем в самом депутатском корпусе и экспертных кругах разгорелись споры: какая система предпочтительнее — пропорциональная, но с открытыми списками кандидатов или смешанная 55/35, при которой за мандаты борются как партии, так и самовыдвиженцы? Последнее слово останется за шестым созывом.

Консенсус не найден

Межведомственная рабочая группа подготовила два проекта. Они будут представлены Садыру Жапарову. Президент, пользуясь правом законодательной инициативы, определится с вариантом, который внесет в ЖК. Эксперты в каждой из предложенных редакций углядели противоречия.За пропорционально-преференциальное голосование выступает депутат Алтынбек Сулайманов. Он считает, что открытые списки искоренят партийную коррупцию.

Лидеры политорганизаций больше не смогут тасовать кандидатов и банковать местами. Избиратель будет решать, кто достоин быть депутатом.

«Я согласен, что партии превратили выборы в бизнес, а парламент в закрытое акционерное общество. Если кыргызстанцы будут голосовать за конкретных людей, то выкинуть их из списка и заменить на друзей, спонсоров, земляков уже не получится. Мы увидим реальную картину политических предпочтений наших сограждан», — сказал Алтынбек Сулайманов.

С ним спорит эксперт Айнура Усупбекова. «Может, введение такого принципа голосования и сведет на нет «вождизм» в партиях, но есть риск, что размоется квотирование и не будет представленности по регионам», — считает она.

Автор идеи парирует: если оставить все как есть или вернуться к мажоритарной системе, конфликты неизбежны. С Сулаймановым согласна его коллега Айнуру Алтыбаева.

«Надо исходить из нашего опыта и тех рекомендаций, которые дают эксперты. Мы помним одномандатный парламент. Представительности не было. Жогорку Кенеш был однополый. В него вошли только богатые мужчины», — отметила она.

Выборы по одномандатным округам заканчивались перестрелками и судебными разбирательствами. Айнуру Алтыбаева

Критики смешанной и одномандатной избирательных систем указывают и на то, что достаточно четко не прописан механизм отзыва депутата, хотя эта статья есть в Конституции. Изгнание нардепа-одномандатника из высшего законодательного органа страны также чревато повторными выборами в том округе, по которому он баллотировался. Это очередной очаг напряженности и новые расходы.

Такой же риск существует и при избрании по открытым спискам. Где гарантия, что отозванный депутат согласится безропотно отдать мандат своему однопартийцу, не набравшему голосов?

В этой дискуссии ЦИК сохраняет нейтралитет. Ее председатель Нуржан Шайлдабекова отметила: какой закон примут в итоге в Жогорку Кенеше, по тому и пройдут выборы.

Главный принцип, чтобы выборная кампания была честной и объективной, а партии не срывали голосование, прибегая к запрещенным приемам — подкупу и админресурсу.

Правда, никто не поручится, что кандидаты—одномандатники или те, кто пойдет в открытых списках, удержатся от соблазна поощрить избирателя финансово. Эксперты считают, что изменение избирательной системы не поможет, нужно наказание ужесточать — дисквалифицировать не только отдельных нарушителей, но и в целом политорганизации с дальнейшим недопуском до повторного голосования.

Открыть или закрыть список

Между тем аналитики отмечают: сперва все-таки следует выработать единый вариант избирательной системы. Потом уже усовершенствовать санкции. В межведомственной рабочей группе призывают не воспринимать сразу в штыки смешанную модель. Тем более что альтернатива всегда должна быть. Исходя из этого принципа и предлагается совместить пропорциональное голосование с выдвижением по одномандатным округам.

При этом партия может представить список только из 55 человек. Количество политобъединений, желающих баллотироваться, при этом не ограничено. Для одномандатников также прописан лимит. Их должно быть не больше 35.

Политик, намеривающейся участвовать в гонке, может быть выдвинут или по списку партии, но по своему округу, или идти как самовыдвиженец.

При этом один и тот же человек не сможет баллотироваться одновременно и от партии и как одномандатник.

Расписана и методика подведения итогов. Предлагается два варианта: первый предполагает, что в ЖК пройдет тот кандидат-самовыдвиженец, кто наберет 50 процентов плюс один голос. Есть предложение — отдать победу тому, кто получит простое большинство в зависимости от числа проголосовавших.

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Между тем разработчики еще не пришли к единому мнению — включать ли в смешанную систему открытые списки кандидатов-партийцев. Алтынбек Сулайманов утверждает, если от идеи откажутся, то Кыргызстан откатится назад в политическом развитии. Партии же как институт будут уничтожены. С ним не согласны.

Эксперт Канышай Мамытова отметила, что при введении смешанной системы порог для политорганизаций в 3 процента остается. Это поможет партиям не только сохраниться, но и обеспечит более 70 процентов представленности интересов избирателей в ЖК. При этом 15 мандатов будут зарезервированы за женщинами.

Что касается молодежной, этнической и квоты для ЛОВЗ, то ее намерены застолбить в партийных списках.

Если списки будут открытыми, то избиратель должен будет проголосовать не только за определенного кандидата, но и за партию. Или только за партию, при этом не ставя галочку напротив фамилии кого-либо из выдвиженцев.

Вопросы на засыпку

Какая все-таки будет система — пропорциональная с преференциальным голосованием или смешанная и что лучше для избирателя? Сможет ли та или иная модель обеспечить чистоту самого процесса выборов и не породит ли систему неустойчивого равновесия? Вот две основные темы, которые волнуют экспертное сообщество.

Политолог Шерадил Бактыгулов полагает: вопрос не в том, что написать в Конституции, какой должна быть избирательная система, и установке квоты, а в цели.

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Ни политики, ни рядовые граждане не могут ответить четко, зачем нужна та или иная система. Почему, к примеру, мажоритарная или смешанная — это плохо, а только пропорциональная — хорошо, и наоборот. Только ли из-за квотирования? Аналитики убеждены, что нет. Тем более что на практике этот элемент оказался выхолощенным, а любая здравая демократическая мысль заканчивается профанацией.

Сторонники пропорциональной формы избрания тоже признают: авторитаризм партийных глав установился и с успехом развивается при отсутствии устойчивых политических организаций. Именно поэтому парламентаризм стал фикцией, а пропорциональная система оказалась неэффективной.

Аналитики считают, что проблема не в том, сколько депутатов будет заседать в Жогорку Кенеше, и как их будут избирать. Все упирается в низкий уровень сознания общества. Политики, как и граждане, не научились правильно использовать механизмы как выборов по партийным спискам, так и по округам. Но продолжают между тем искать причины своих бедствий в формах правления или избирательной системе, забывая, что это не велосипед виноват в том, что кто-то не умеет на нем ездить.