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Власть

Советник Садыра Жапарова встретился с главой Чечни. Что он подарил Кадырову

Советник президента Кыргызстана Руслан Кыдырмышев подарил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову конскую амуницию ручной работы отечественных мастеров. Об этом пишут зарубежные СМИ.

По их данным, в Грозном состоялась встреча Рамзана Кадырова с Русланом Кыдырмышевым.

«Сразу скажу, что это человек, которого я рад видеть всегда и в любой ситуации. В первую очередь поздравил его с недавним назначением на должность советника. В неформальной обстановке мы как всегда поговорили об успехах наших регионов, поделились мнением о последних событиях в мире и просто пообщались на разные жизненные темы», — отметил Рамзан Кадыров.

По его словам, у республик много общих интересов. Это спорт, благотворительность и многое другое.

«Будучи истинным знатоком и ценителем скакунов, Руслан Кыдырмышев, как и я, уделяет много времени конным прогулкам. Так что нам было о чем поговорить. В итоге состоялся исключительно содержательный и непринужденный разговор. Кыргызский и чеченский народы без всякого преувеличения являются братскими. По сегодняшний день в Кыргызстане проживает огромная диаспора наших земляков, которые остались там со времени тяжелых сталинских репрессий. Мне особо приятно, что Кыргызстан сегодня находится на подъеме, ускоренными темпами развивает экономику и социальную сферу», — подчеркнул глава Чечни.

Руслан Кыдырмышев подарил Рамзану Кадырову комплект конской амуниции, включая уздечку, седло, подпругу ручной работы.

С какой целью посещал Чечню советник Садыра Жапарова, неизвестно. Также неизвестно, был это рабочий визит или частный. Пресс-служба президента КР пока не комментирует информацию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195285/
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