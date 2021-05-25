Границы, COVID-19, безопасность. Встреча Путина и Жапарова в экспертной оценке

Рабочая встреча президента Кыргызстана и лидера России, завершившаяся вчера в Сочи, остается темой, которую комментируют политологи и эксперты. Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал 24.kg, какие темы обсуждения стали главными и почему.

«Помимо экономического сотрудничества, важной темой остается безопасность. На фоне вывода войск США возможно обострение кризиса в Афганистане, и одна из главных проблем ОДКБ — отражение этой угрозы», — считает он.

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По словам российского эксперта, встреча Владимира Путина и Садыра Жапарова сводилась к обсуждению нескольких тем.

«Основные вопросы касались решения недавнего приграничного конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном и темы коронавируса. Пандемия еще не закончилась и проблемы, связанные с ней, не решены», — отметил Никита Мендкович.

Среди актуальных вопросов поднимался в том числе вопрос возобновления пассажиропотока. Для этого необходимо снизить проблему распространения коронавируса до приемлемого уровня, чтобы минимизировать риски для страны въезда.

Что касается вопросов урегулирования приграничного конфликта, то эксперт охарактеризовал эти события как «самую большую трагедию» в Центральной Азии за последнее время.

«Из-за давних территориальных споров между Кыргызстаном и Таджикистаном пострадало множество людей. Есть погибшие, еще больше лишились своих домов и имущества. Подобное не должно повториться, приграничную проблему необходимо решать как можно скорее», — сказал Никита Мендкович.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве России и Кыргызстана, эксперт перечислил несколько перспективных направлений.

«Повторюсь, важной темой остается безопасность. США выводят войска из Афганистана. Возможно обострение кризиса в этой стране. Одна из главных проблем ОДКБ — отражение возможной угрозы. Именно поэтому российское руководство встречалось с президентом Таджикистана и теперь провело консультации с его кыргызстанским коллегой», — сказал он.

Собеседник отметил, что Россия остается стратегическим партнером Кыргызстана поскольку двусторонние отношения между странами не испорчены.

«Президенты двух стран проявляют политическую волю для сохранения и развития сотрудничества в самых разных сферах — от обороны до экономики и гуманитарной сферы. Поэтому есть надежда на то, что нынешний уровень взаимоотношений между Москвой и Бишкеком удастся сохранить и углубить к взаимной выгоде», — резюмировал Никита Мендкович.