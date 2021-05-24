Кабмин ввел ограничения на границе с Таджикистаном. Пояснения Погранслужбы ГКНБ

В соответствии с постановлением кабинета министров № 12-р от 21 мая 2021 года введены временные ограничения на въезд/выезд, пребывание, передвижение и транзитный проезд по территории Кыргызской Республики граждан Таджикистана, а также ограничен пропуск товаров и транспортных средств в/из Таджикистана в пунктах пропуска «Кулунду-автодорожный», «Кайрагач-автодорожный», «Кызыл-Бель- автодорожный», «Бордобо-автодорожный» и «Карамык-автодорожный», расположенных на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Об этом сообщает Пограничная служба ГКНБ.

По данным ведомства, исключение составляют:

сотрудники дипломатических представительств Кыргызской Республики и Республики Таджикистан и члены их семей;

сотрудники дипломатических представительств иностранных государств, международных организаций и члены их семей, а также официальные лица Кыргызской Республики и Республики Таджикистан при заблаговременном согласовании с компетентными органами КР.

При этом граждане Кыргызской Республики, находящиеся на территории Таджикистана, могут вернуться в Кыргызстан, а граждане Республики Таджикистан, находящиеся на территории Кыргызстана, могут выехать в Таджикистан через пункты пропуска на кыргызско-таджикской госгранице.

В Погранслужбе ГКНБ напомнили, что ограничения на въезд для граждан Республики Таджикистан в Кыргызскую Республику были введены еще в 2020-м в соответствии с распоряжением правительства КР № 84-р от 17 марта 2020 года в связи с эпидемиологической обстановкой.