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Власть

Впервые в Кыргызстане проведена ротация акимов районов. Комментарий эксперта

Сегодня стало известно о ротации акимов целого ряда районов. Президент Садыр Жапаров подписал соответствующие указы.

Как пояснили в пресс-службе главы государства, в соответствии с указом о новой государственной кадровой политике основными задачами являются обеспечение справедливого доступа к государственной и муниципальной службе, недопустимость дискриминации и формирование профессионального государственного аппарата. В рамках реализации указа в стране провели аттестацию глав местных государственных администраций.

Эксперт Адилет Маматов считает, что ротация акимов — это перемещение управленческого опыта для генерации новых идей. Об этом он рассказал 24.kg.

«В Кыргызстане впервые проведена массовая ротация акимов по совершенно новому принципу. Как говорится в указе, который подписал президент, основными целямим рокировки являются исключение конфликта интересов, обеспечение беспристрастности в деятельности глав местных администраций. Поэтому кадры, работавшие в северных областях, переведены на юг и наоборот», — отметил он.

По словам собеседника, в современном мире управленческий опыт и административные знания являются основой достижения экономической эффективности, ведь наличие ресурсов, капитала и производственных мощностей не гарантирует конкурентоспособное производство, если нет основного — специальных знаний для организации успешной экономической деятельности.

«В прошлом веке Япония, являясь островной страной с ограниченными земельными и природными ресурсами, смогла стать второй экономикой мира за счет эффективного использования передового опыта и знаний. Израиль, окруженный со всех сторон недружелюбно настроенными государствами, не имеющий нефти и запасов природных ресурсов, тоже стал сильной региональной державой за счет грамотного использования человеческих ресурсов. Опыт и знания, заработанные человечеством, являются самым ценным экономическим ресурсом XXI века», — пояснил Адилет Маматов.

Он считает, что в этой связи ротация акимов районов — это не просто перемещение людей, а в первую очередь перемещение управленческого опыта и административных знаний.

«В нашей многонациональной стране все регионы по-своему уникальны, каждый со своей особенностью, делающей каждую область не похожей на другие. Уникальные условия создают уникальный опыт и знания, которые, распространяясь, могут дать необходимый импульс для развития общества. Ведь ни для кого не секрет, что перемещение экономических ресурсов — это и есть вид экономического производства. Обмен опытом и знаниями на уровне акимиатов создаст необходимый потенциал для генерации новых идей в хозяйственной деятельности регионов и условия для формирования прогрессивной экономической парадигмы в республике», — сказал эксперт.

По данным администрации главы государства, в рамках реализации этого указа по всей стране была проведена аттестация глав местных государственных администраций специально образованной аттестационной комиссией. А Государственная кадровая служба провела отбор кандидатов в региональный резерв кадров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194902/
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