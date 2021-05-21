Разработать единый конституционный закон о деятельности судей предлагает юрист

В Бишкеке проходит круглый стол по обсуждению законопроектов, касающихся деятельности судей.

Представитель ассоциации «Юристы Кыргызстана» Сыргак Арзыматов предложил создать единый конституционный закон по судебной системе.

«После новой Конституции разработчики и представители рабочих групп не видят ориентира. Люди, которые пишут законы, опираются на кодексы, но их тоже переделывают. Те, кто переделывает кодексы, ориентируются на Основной закон или старую редакцию. Я предлагаю разработать единый конституционный закон, который будет касаться деятельности всей судебной системы КР, там же можно отразить деятельность местных судов, начиная от назначения и заканчивая освобождением судей. История показала, что мы должны бороться за независимость судей. Риск заключается в материально-техническом обеспечении корпуса», — сказал он.