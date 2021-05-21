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Власть

Кабинет министров обозначил планы. Главное — выход из кризиса

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов обсудил приоритетные направления деятельности кабмина, а также представил своих новых заместителей, сообщает пресс-служба.

Он подчеркнул, что основная цель предстоящей работы — это выход из нелегкой экономической ситуации, сложившейся в республике. Поставлена задача обеспечить экономическую стабильность, создать условия для роста экономики и повышения уровня благосостояния граждан, привлечение инвестиций.

«При этом параллельно необходимо выполнить все социальные обязательства, взятые государством, на качественном уровне должны быть проведены восстановительные работы на инфраструктурных и социальных объектах, разрушенных в результате событий на кыргызско-таджикской государственной границе в Баткенской области. Кроме того, следует усилить широкомасштабную работу по вакцинации населения, продолжить разъяснительную работу по новой тарифной политике. Особое внимание следует обратить на обеспечение продовольственной безопасности и комплексное решение приграничных вопросов», — сказал Улукбек Марипов.

Глава кабинета министров призвал руководителей государственных органов исполнительной власти работать честно и открыто. Он напомнил, что каждое обращение гражданина должно решаться оперативно. Нельзя заставлять людей от безысходности выходить на митинги.

«Если каждый государственный орган будет оперативно работать с обращениями, это повысит доверие к органам власти и непосредственно облегчит жизнь согражданам», — заключил Улукбек Марипов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194763/
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