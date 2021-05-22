Границы, экономика, образование. О чем будут говорить в Сочи Путин и Жапаров

Лидер Российской Федерации Владимир Путин 18 мая на церемонии вручения верительных грамот сообщил, что встретится с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в Сочи. Это будет вторая за три месяца встреча глав двух дружественных государств — она запланирована на 24 мая. О повестке дня пока ничего неизвестно. Эксперт Алибек Мукамбаев рассказал 24.kg, какие вопросы могут стать главными темами для обсуждения.

«Через несколько дней состоится вторая за три месяца встреча президентов Кыргызстана и России Садыра Жапарова и Владимира Путина. Это хороший знак, показатель укрепления кыргызско-российских отношений», — сказал он.

По мнению эксперта, в повестку обсуждения, скорее всего, войдут четыре основных блока вопросов.

«Это уже вторая встреча Жапарова и Путина, раз за разом начали сверять часы. Нормальная практика и хороший знак, когда идет постоянная сверка часов, налаживается контакт. Главной темой, конечно, будет последний очень серьезный инцидент на границе, когда таджикская сторона применила тяжелую технику и авиацию. Это был конфликт стран — участниц ОДКБ, что не очень красит и данную организацию, и Россию как гаранта безопасности в регионе. Поэтому основной темой станет недопущение в дальнейшем подобного. Возможно, будут разработаны какие-то механизмы с учетом интересов обоих государств, в том числе в рамках ОДКБ. Возможно, в будущем и ОДКБ будет каким-то образом реформирована. Во-вторых, будут затронуты вопросы делимитации и демаркации границ, чтобы не было таких конфликтов между Кыргызстаном и Таджикистаном в ближайшее время», — полагает он.

По словам Алибека Мукамбаева, конечно, стороны обсудят и вопросы экономики. То есть все те изменения, которые сегодня происходят, в том числе с «Кумтором», на рынке нефтепродуктов, рынке продуктов питания.

Возможно, будут обсуждаться какие-то новые экономические модели взаимодействия между нашими странами, участие крупного российского бизнеса в наших инвестиционных проектах — горнорудной отрасли, гидроэнергетике. Алибек Мукамбаев

По его словам, должны быть в повестке вопросы наших мигрантов — урегулирование цен на билеты, меры безопасности в условиях пандемии (ПЦР-тесты, паспорта вакцинации, которые будут признаваться российской стороной). Также, возможно, будут вопросы о вакцине «Спутник V», увеличении ее поставок, признании вакцины «Синофарм».

«То есть общие вопросы в рамках противодействия пандемии, нам необходимо быстрее вакцинироваться, чтобы это не мешало тесному экономическому взаимодействию. Еще раз повторю: нам надо говорить о наших гражданах, которые работают в России, защищать их права, их ниши на рынке труда», — добавил эксперт.

Он также считает, что, скорее всего, мы будем расширять наше взаимодействие с Россией в сфере образования. «Необходимо обучать наших граждан перед поездкой в РФ каким-то специальностям, чтобы потом в рамках большого контракта на какой-то специализированный завод набирались граждане Кыргызстана. У нас есть преимущество перед Таджикистаном и Узбекистаном: мы члены ЕАЭС, у нас общий рынок труда. Важно удержать наше положение, удержать наших мигрантов там, пока не сможем предоставить рабочие места в Кыргызстане», — сказал Алибек Мукамбаев.