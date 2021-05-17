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Власть

Акылбек Жапаров обвинил Centerra во вмешательстве в дела Кыргызстана

Centerra Gold активно вмешивалась в государственные дела Кыргызстана. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель государственной комиссии по проверке деятельности «Кумтора» Акылбек Жапаров.

По его словам, канадская компания много лет помогала некоторым политикам строить карьеру, вплоть до поста премьер-министра и президента.

«Некоторые активисты, политики из-за критики компании попадали в тюрьму (в частности нынешний президент КР Садыр Жапаров. — Прим. 24.kg), а другие с помощью Centerra Gold строили карьеру. Компания помогала им занять пост премьер-министра и даже президента», — сказал Акылбек Жапаров.

Он отметил, что ни один руководитель страны не пользовался своим правом защищать интересы государства в проекте «Кумтор».

«Экс-премьер-министр Сапар Исаков одним указом отказался от претензии к Centerra Gold на сумму 22,5 миллиарда сомов. Единственный президент, который не создал комиссии по руднику, была Роза Отунбаева. Но она могла бы одним декретом временного правительства национализировать рудник», — считает Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194159/
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