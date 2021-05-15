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Власть

Обращение чекистов к Садыру Жапарову в ГКНБ назвали фейком

В социальных сетях распространяется обращение сотрудников ГКНБ к президенту Садыру Жапарову, депутатам Жогорку Кенеша, а также генпрокурору Курманкулу Зулушеву.

В анонимном обращении указывается, что председатель Госкомитета Камчыбек Ташиев назначает на должности своих приближенных. Кроме того, по мнению сотрудников, глава спецслужб дает незаконные поручения и указания.

В письме отмечается, что сегодня страна находится в кризисе из-за ситуации на границе с Таджикистаном, о чем Камчыбеку Ташиеву известно. «Мы докладывали ему, был представлен подробный отчет. К сожалению, он уехал на день рождения к своему сыну. Ташиев не поставил в известность об этом ведомство. В день вторжения таджикской армии в нашу страну никто не мог найти его», — указывается в обращении.

В пресс-центре ГКНБ назвали это обращение фейком.

«Данные действия со стороны определенных заинтересованных сил являются одним из элементов попыток отвлечения сил и средств, а также времени органов нацбезопасности от основной задачи по обеспечению безопасности государства. На сегодня морально-психологический климат личного состава ГКНБ как никогда сплочен. Как со стороны руководства страны, так и ведомства создаются все условия для успешного выполнения поставленных перед органами безопасности задач», — указывается в комментарии ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/194084/
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