100 дней работы. Кабинет министров отчитался о своей деятельности

Подведены предварительные итоги по исполнению плана первоочередных мер правительства на 100 дней. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Председатель кабмина Улукбек Марипов провел совещание по реализации плана первоочередных мер. Отмечено, что проведена комплексная работа по нескольким направлениям. Для создания условий для улучшения инвестиционного климата разработан информационный электронный портал разрешительных документов, который станет единым источником информации обо всех разрешительных документах, необходимых для ведения предпринимательской деятельности. Подписано соглашение с правительством России об оказании безвозмездной технической помощи в создании системы маркировки товаров средствами идентификации. Упрощен доступ к получению земель (государственного и лесного фонда) под проекты возобновляемых источников энергии.

В сфере автоматизации и упрощения государственных услуг с 1 мая по 31 августа 2021 года запущена национальная кампания по бесплатной выдаче внутренних паспортов (ID-карта) отдельным категориям граждан, в том числе детям-сиротам в возрасте до 18 лет, пенсионерам старше 70 лет и другим лицам.

С 3 мая 2021 года начался прием заявок на получение биометрических заграничных паспортов, открыты четыре новых Центра обслуживания населения в формате open space.

С 1 апреля 2021-го внедрена система электронных паспортов транспортных средств. Система будет также легитимна на пространстве ЕАЭС. С начала 2021 года на портал госуслуг добавлено еще 24 услуги. На сегодня их уже 123. Упразднена процедура запрашивания справок и документов от граждан и юридических лиц при оказании государственных и муниципальных услуг.

Разработана информационная система по выдаче разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и внедрена в 54 территориальных управлениях по градостроительству и архитектуре. Разработан портал uslugi.gosstroy.gov.kg, где заявки на получение разрешительных документов принимаются в электронном формате с возможностью отслеживания своего заявления. На сегодня по республике зарегистрировано 8 тысяч 230 заявлений и 1 тысяча 97 пользователей. Разработан и запущен в тестовом режиме электронный портал www.gosexpertiza.gov.kg по приему проектно-сметной документации на экспертизу в электронном формате (1-й этап).

В сфере сельского хозяйства и для обеспечения продовольственной безопасности выделено 318 миллионов сомов на закупку 3 тысяч тонн сахара-песка и 1 тысячи тонн растительного масла для поддержания стабильного уровня цен на социально значимые сельскохозяйственные товары и продукты питания. Из России завезено 2 тысячи 213,9 тонны сахар-песка и 506 тонн растительного масла, которые будут распределены среди социально уязвимых слоев населения.

В сфере здравоохранения внедрена информационная система «Электронный льготный рецепт» в организациях здравоохранения, внедрены информационные системы «Учет вакцинации — COVID 19» и «Учет гуманитарной помощи». Кроме того, введен временный запрет на вывоз лекарственных средств и медицинских изделий c территории Кыргызстана, принят Национальный план по развертыванию вакцинации против COVID-19.

В рамках проекта «Путешествую без COVID-19» Кыргызстан внесен в список стран, граждане которых могут въезжать на территорию России при условии предъявления отрицательных результатов исследования на новую коронавирусную инфекцию.

На 12 мая из 50 запланированных мероприятий исполнено 29, на стадии завершения находятся более 12 мероприятий.

«До 10 июня все мероприятия должны быть исполнены качественно и в полном объеме. Каждый руководитель несет персональную ответственность за исполнение пунктов плана первоочередных мер. За халатное отношение к реализации данного документа будут применяться меры дисциплинарного характера, вплоть до освобождения от должности», — заключил Улукбек Марипов.