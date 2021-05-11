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Власть

В Кыргызстане разработали концепцию цифровой экономики страны до 2023 года

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов провел совещание по вопросам цифровизации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Улукбек Марипов отметил, что цифровизация — это глобальный процесс, новая эра. На сегодня она является одним из мировых трендов, а практика введения новых цифровых технологий набирает все больше оборотов.

«Все мы понимаем, что использование современных информационных технологий становится все более важным и актуальным процессом. В частности, выход на новые зарубежные рынки, чтобы в перспективе занять достойное место в глобальном конкурентном пространстве», — сказал глава кабмина.

При этом он заметил, что на сегодня процесс цифровизации в стране идет с большими трудностями. Об этом свидетельствуют жалобы и недовольства со стороны граждан из-за бюрократии при получении государственных услуг. Для улучшения ситуации начата работа над новой концепцией «Цифровая экономика Кыргызской Республики — 2021-2023 годы», направленной на создание клиентоориентированной среды.

«Нельзя забывать о базовых и инфраструктурных проектах. Особое внимание также необходимо уделить достижению ряда других целей, прописанных в указах президента и направленных на повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг для населения, а также на защиту и поддержку субъектов предпринимательства», — подчеркнул Улукбек Марипов.

Председатель кабинета министров акцентировал внимание на том, что рассматриваемый документ должен четко обозначить основные приоритеты, по которым необходимо активизировать усилия государства. В ходе презентации концепции «Цифровая экономика Кыргызской Республики — 2021-2023 годы» отмечено, что документ включает в себя основные направления, такие как цифровое образование и развитие человеческого капитала в области ИКТ, создание устойчивой цифровой инфраструктуры, построение «Электронного правительства e-Gov», создание условий по развитию цифровой экономики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193700/
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