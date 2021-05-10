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Власть

Надо быть патриотами. Депутат хочет запретить вывоз ГСМ в Таджикистан

Контрабанда ГСМ в Таджикистан продолжается. Об этом заявлено сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.

Депутат Исхак Пирматов отметил, что профильный комитет ЖК принял по контрабанде ГСМ 10 решений, парламент — три постановления.

«Это не контрабанда, а реэкспорт. Как известно, при растаможке ГСМ здесь оплачивается НДС, заправки в приграничном селе Арка тоже платят налоги. Но надо быть патриотами, сейчас, если даже поступают миллиарды, надо запретить вывоз. Не надо таким путем пополнять бюджет. Это все из-за предателей. Сколько еще наших граждан должно погибнуть? И сколько еще раз нас должны унизить?» — заявил Исхак Пирматов.

Депутат предложил установить пост в Кадамджайском районе и строго контролировать перевозку ГСМ в приграничные села.

«Потребность области в топливе известна, поэтому больше этого объема нельзя пропускать. Для села Арка 26 заправок — это много, надо оставить пять и давать им ГСМ только для продажи внутри страны», — сказал нардеп.

Остальные коллеги поддержали Исхака Пирматова, отметив: если кабмин не примет решение, то народ уже грозит кардинальными мерами против контрабандистов.

Представители кабмина сообщили, что сегодня из 26 заправок 21 сгорела, остальные не работают.

Отметим, что по соглашению с Россией нефть и нефтепродукты, поставляемые Кыргызстану без пошлины, реэкспорту не подлежат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193522/
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