Аудитор и доверие президента. Депутат предлагает изменить закон о Счетной палате

Депутат Эмиль Токтошев выступил с инициативой внести изменения в Закон «О Счетной палате».

По его словам, документ должен быть приведен в соответствие с новой Конституцией. Следует определить правовой статус, правовые основы и принципы деятельности СП КР.

Действующее количество девяти аудиторов Счетной палаты сокращается до трех. При этом состав высшего органа — Совета СП будет формироваться из председателя ведомства, двух аудиторов, руководителя аппарата Счетной палаты, руководителей структурных подразделений Счетной палаты, количество и персональный состав которых определяются председателем СП.

Полномочия председателя и аудитора СП до истечения их срока прекращаются, если есть основание для утраты доверия к ним со стороны президента и Жогорку Кенеша.

В то же время в период аудита предоставляется право оценки исполнения обязательств по налоговым и таможенным платежам объектов проверки. Сотрудники СП имеют право запрашивать информацию и иные сведения, содержащие государственную, налоговую и иные, охраняемые законом, привлекать сторонних экспертов для подготовки заключения по отдельным вопросам аудиторских мероприятий.

В целях искоренения коррупционных рисков среди сотрудников Счетной палаты в законопроекте прописаны меры правовой и социальной защиты.

Предусмотрены также положения по функциональной, организационной и финансовой независимости Счетной палаты.