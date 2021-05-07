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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Правительство поднимет зарплату пограничникам. В среднем на 5 тысяч сомов

Вопрос повышения заработной платы пограничникам, военнослужащим и другим силовикам рассматривался еще до конфликта на кыргызско-таджикской госгранице. Об этом на брифинге сообщил зампредседателя кабинета министров, министр экономики Улукбек Кармышаков.

«Готовился проект постановления правительства, согласно которому дополнительно потребовалось около 700 миллионов сомов (на один год). Это только по Пограничной службе ГКНБ. Вчера мы также обсуждали это с главой кабмина. Вопрос почти решен, осталось лишь подписать постановление», — сказал он.

Скорее всего, с 1 мая будем повышать зарплату пограничникам, приравнивать ее к зарплате сотрудников ГКНБ, потому что эти два ведомства объединили. С мая по декабрь для этого потребуется около 460 миллионов сомов.

Улукбек Кармышаков

В среднем оплату повысят на 5 тысяч сомов.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193229/
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