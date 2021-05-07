09:40
USD 84.80
EUR 102.10
RUB 1.14
Власть

Казахстан направит в Кыргызстан гуманитарную помощь — 10 тысяч тонн муки

Казахстан направит в Кыргызстан гуманитарную помощь в виде муки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook.

«Руководствуясь принципами традиционной дружбы, союзничества и стратегического партнерства с Кыргызской Республикой, президент Касым-Жомарт Токаев решил оказать гуманитарную помощь братскому кыргызскому народу от имени народа Казахстана. В соседнюю страну будет направлено 10 тысяч тонн муки», — написал он.

Отмечается, что правительство приступило к выполнению поручения главы государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193182/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация на границе. Пострадавшим доставлена 901 тонна гумпомощи
Для пострадавших в Баткенской области собрано больше 570 тонн гумпомощи
Доставка гумпомощи в Баткен. Водителям нужно получить специальный пропуск
Нам не нужны слезы и война. Пенсионеры Бишкека несут деньги для помощи баткенцам
Ситуация на границе. Свыше 71 тонны гумпомощи привезли в Баткен
Инцидент на границе. Волонтеры собирают гумпомощь для жителей зоны конфликта
Кыргызстан ждет 10 тысяч тонн муки от Казахстана в качестве гуманитарной помощи
Кыргызстану выделили 2,5 миллиона швейцарских франков. На что потратят деньги
Тилек Токтогазиев: Миллиарды сомов теряет бюджет из-за контрабанды муки
Муку по низким ценам могут купить бишкекчане в двух точках
Популярные новости
10&nbsp;мая&nbsp;&mdash; в&nbsp;Кыргызстане рабочий день: разъяснения дает правительство 10 мая — в Кыргызстане рабочий день: разъяснения дает правительство
Камчыбек Ташиев извинился перед Таджикистаном. В&nbsp;ГКНБ назвали видео фейком Камчыбек Ташиев извинился перед Таджикистаном. В ГКНБ назвали видео фейком
Омурбека Суваналиева отправили в&nbsp;отставку Омурбека Суваналиева отправили в отставку
Демаркация границ. Заявление совместной комиссии Кыргызстана и&nbsp;Таджикистана Демаркация границ. Заявление совместной комиссии Кыргызстана и Таджикистана
Бизнес
Новичок в&nbsp;мире смартфонов, который удивил весь мир,&nbsp;&mdash; в&nbsp;O!Store Новичок в мире смартфонов, который удивил весь мир, — в O!Store
Индия и&nbsp;Франция подписали соглашение о&nbsp;сотрудничестве по&nbsp;проекту &laquo;Гаганьян&raquo; Индия и Франция подписали соглашение о сотрудничестве по проекту «Гаганьян»
Сотрудники &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; и&nbsp;&laquo;Газпром нефти Азии&raquo; поздравили ветеранов ВОВ Сотрудники «Газпром Кыргызстан» и «Газпром нефти Азии» поздравили ветеранов ВОВ
Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к ОРТ в приложении «Мой О!»
7 мая, пятница
09:36
МВД: Обстановка в приграничных селах в Баткенской области спокойная МВД: Обстановка в приграничных селах в Баткенской облас...
09:33
Казахстан направит в Кыргызстан гуманитарную помощь — 10 тысяч тонн муки
09:30
Закон о внешнем управлении в компаниях противоречит здравому смыслу
09:26
Лига Европы УЕФА. Победы «Ромы» не хватило для выхода в финал
09:01
Надо поддержать. Депутаты парламента напоминают властям об ученых