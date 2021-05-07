Казахстан направит в Кыргызстан гуманитарную помощь в виде муки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook.

«Руководствуясь принципами традиционной дружбы, союзничества и стратегического партнерства с Кыргызской Республикой, президент Касым-Жомарт Токаев решил оказать гуманитарную помощь братскому кыргызскому народу от имени народа Казахстана. В соседнюю страну будет направлено 10 тысяч тонн муки», — написал он.

Отмечается, что правительство приступило к выполнению поручения главы государства.