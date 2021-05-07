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Власть

Надо поддержать. Депутаты парламента напоминают властям об ученых

Депутаты парламента Альфия Самигуллина, Евгения Строкова, Наталья Никитенко и Айнуру Алтыбаева предложили законопроект, направленный на поддержку ученых.

По их словам, ученые представляют собой кадровый и интеллектуальный резерв не только отечественной науки, но и всего общества.

«Включение ученых в процесс управления государством, более интенсивное использование их возможностей на благо экономики страны, вовлечение во все сферы общественной жизни способно придать новый импульс в развитии. Во все времена именно на научную интеллигенцию возлагались надежды по ускорению развития государства. Именно ученые, обладающие гибкостью мышления, способностью к быстрой ориентации в постоянно меняющейся ситуации, повышенной восприимчивостью к инновациям, должны стать стратегическим ресурсом развития», — отметили авторы документа.

Они напомнили, что 16 июня 2017 года был принят Закон «О науке и об основах государственной научно-технической политики». По нему предусмотрено сокращение продолжительности трудового отпуска докторов и кандидатов наук, работающих в негосударственных научных организациях. Те, кто работает в госсфере, высказали недовольство. Без изменения осталась продолжительность трудового отпуска ученых, работающих только в научных учреждениях.

По данным Государственной кадровой службы, в настоящее время в госучреждениях трудятся 119 кандидатов наук и 13 докторов наук. Поэтому депутаты предлагают, чтобы госслужащие, имеющие ученые степени доктора и кандидата наук, получили право на отпуск продолжительностью 48 и 36 рабочих дней соответственно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193151/
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