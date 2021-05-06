Госкомиссия по проверке деятельности «Кумтора» завершила работу

Государственная комиссия по проверке деятельности «Кумтора» завершила работу. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Акылбек Жапаров.

По его словам, комиссия представит отчет на следующей неделе.

Государственная комиссия по проверке работы золотодобывающего предприятия «Кумтор» создана в середине февраля 2021 года для проверки исполнения решений предыдущих парламентских и правительственных комиссий.

В состав комиссии вошли 12 нардепов: Омурбек Бакиров, Рыскелди Момбеков, Самат Ибраев, Айнуру Алтыбаева, Умбеталы Кыдыралиев, Абдыбек Дуйшалиев, Закир Шарапов, Замирбек Эсенаманов, Урмат Самаев, Осмон Турдуманбетов, Акылбек Жапаров и Каныбек Иманалиев.