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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Чиновники рассказали, что значат надписи «ОМП» на сожженных домах в Максате

Надпись «ОМП» на сожженных зданиях в селе Максат Лейлекского района означает «осмотр места происшествия». Об этом 24.kg сообщили в правительстве.

24.kg
Фото 24.kg. Надпись на сгоревшем участковом пункте милиции в Максате

По его данным, таким образом оперативная группа помечает объекты, которые были задокументированы и проверены. Это делается для того, чтобы не возникло путаницы.

Ранее в социальных сетях распространили фотографии сожженных домов в Лейлекском районе, на стенах которых неизвестные оставили надпись «ОМП». Предполагалось, что аббревиатура расшифровывается как отдельный мотострелковый полк. Это подразделение входит в состав Минобороны Таджикистана. Но это оказалось не так.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192925/
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