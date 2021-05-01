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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

ГКНБ просит воздержаться от распространения недостоверной информации и фейков

ГКНБ Кыргызстана просит граждан и СМИ воздержаться от распространения недостоверной (фейковой) информации. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

«На фоне напряженной ситуации на кыргызско-таджикской границе идет большой поток дезинформации, который может сыграть свою роль и повлиять негативно на результаты переговоров наших дружеских стран. Он представляет собой реальную угрозу национальной безопасности Кыргызстана», — говорится в сообщении.

В ГКНБ отмечают, что граждане и СМИ должны быть бдительными, распространяя информацию. «Сегодня каждый интернет-пользователь может составить собственную картину мира на основании сообщений из сомнительных источников. От этого зависит судьба нашей страны, жизнь наших военнослужащих и граждан приграничных районов», — отметили в ведомстве.

ГКНБ также призывает владельцев общественных групп в социальных сетях тщательно проверять поступившую информацию, пресекать дезинформацию, а не содействовать заинтересованным в ослаблении государства силам.

«Пользователей социальных сетей просим воздержаться от негативных комментариев, распространения аудио- и видеозаписей в мессенджерах, которые усугубляют ситуацию», — отметили в ГКНБ.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако стрельба местами слышна до сих пор.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192513/
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