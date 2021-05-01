Ситуация на границе. Глава МВД объяснил, почему не находится на месте событий

Ситуация в Баткенской области стабильная. Об этом журналистам заявил министр внутренних дел Улан Ниязбеков.

По его словам, он готов выехать на место конфликта, но остается контролировать ситуацию из Бишкека.

«Там (в Баткенской области) работает государственная комиссия во главе с председателем ГКНБ, есть специальные подразделения, мои заместители и начальники УВД четырех областей. Я вчера с полдороги вернулся. Вы видите сегодняшнюю обстановку в городе. От ответственности никто не уходит. Сейчас на месте находятся мои заместители, четыре начальника УВД. Я сам работал в селе Арка. Мы все патриоты. Я готов сию минуту выехать туда, но там обстановка стабильная. Работает двусторонняя комиссия», — сказал Улан Ниязбеков.