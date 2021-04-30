Стало известно, где и когда состоится встреча комиссии по делимитации границ

Встреча председателя ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева и главы ГКНБ Таджикистана Саймумина Ятимова состоялась на нейтральной территории между КПП «Кызыл-Бел» и КПП «Гулистон». Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

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Уточняется, что в ходе встречи главы спецслужб двух стран обсудили вопросы по стабилизации обстановки на приграничных территориях. Стороны выразили желание и готовность решить все вопросы путем переговоров и начать обоюдный отвод всех видов войск и военной техники с приграничных территорий обеих стран к местам постоянной дислокации с 13.00.

«Принято решение о проведении очередной встречи межправительственной комиссии по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы на территории Баткенской области 1 мая. Под руководством командующих пограничных войск РТ и КР созданы рабочие группы для обеспечения реализации достигнутых договоренностей», — сообщили в ГКНБ.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.