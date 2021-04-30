20:02
USD 84.80
EUR 102.74
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Премьер-министр отправился в Баткенскую область

Премьер-министр Улукбек Марипов экстренно прибыл в город Ош, а после отправится в Баткенскую область. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе кабмина.

Программа рабочей поездки главы правительства в Казань изменена из-за ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192397/
просмотров: 893
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация на границе. Ранены 10 военнослужащих спецназа «Шер» МВД Кыргызстана
Среди погибших в Баткене 19-летний футбольный тренер Султанбек Абдибахап уулу
Из-за прибытия премьер-министра в Ош рейсы задержали на полтора часа
МИД: Водозабор «Головной» принадлежит Кыргызстану
Ситуация на границе. МИД дает информацию, которая уже опубликована в СМИ
Улукбек Марипов из Казани сразу прилетел в город Ош
Ситуация на границе. Число погибших увеличилось до 31 человека
Инцидент на границе. В селе Кызыл-Бел вновь перестрелка
Ситуация на границе. Из конфликтной зоны эвакуировали уже более 10 тысяч человек
Артем Новиков посетил эвакуированных жителей Баткенской области
Популярные новости
Таджикистан отреагировал на&nbsp;очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Таджикистан отреагировал на очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева
В&nbsp;Бишкеке проходит митинг в&nbsp;поддержку Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева В Бишкеке проходит митинг в поддержку Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева
81&nbsp;депутат парламента проголосовал за&nbsp;снятие с&nbsp;должности Алымкадыра Бейшеналиева 81 депутат парламента проголосовал за снятие с должности Алымкадыра Бейшеналиева
Это фантазии. В&nbsp;графике Садыра Жапарова нет интервью о&nbsp;лечении аконитом Это фантазии. В графике Садыра Жапарова нет интервью о лечении аконитом
Бизнес
MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227 MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227
Копите на&nbsp;мечту с&nbsp;депозитами &laquo;Бакай Банка&raquo;: понятный обзор вкладов Копите на мечту с депозитами «Бакай Банка»: понятный обзор вкладов
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
30 апреля, пятница
20:01
Ситуация на границе. Жители Лейлека просят Садыра Жапарова защитить их Ситуация на границе. Жители Лейлека просят Садыра Жапар...
20:00
Ситуация на границе. Истории очевидцев, эвакуированных из зоны конфликта
19:56
Ситуация на границе. Ранены 10 военнослужащих спецназа «Шер» МВД Кыргызстана
19:47
Дорогу в Боомском ущелье будут перекрывать для спуска камней
19:32
Среди погибших в Баткене 19-летний футбольный тренер Султанбек Абдибахап уулу