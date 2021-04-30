Ситуация на границе. Премьер-министр отправился в Баткенскую область

Премьер-министр Улукбек Марипов экстренно прибыл в город Ош, а после отправится в Баткенскую область. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе кабмина.

Программа рабочей поездки главы правительства в Казань изменена из-за ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.