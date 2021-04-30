Ситуация на границе. Открыт счет для помощи пострадавшим

Правительство открыло специальный счет «Аппарат полномочного представителя ПКР в Баткенской области» для аккумулирования денежных средств, поступающих на добровольной основе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Решение принято в связи с поступающими обращениями от юридических и физических лиц относительно оказания поддержки населению, пострадавшему в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе.
Реквизиты для перечисления средств:
В национальной валюте
Банк-получатель: Баткенское территориальное управление
БИК 440001;
ИНН 01312199910086
Номер счета № 4409021103005073 «Аппарат полномочного представителя ПКР в Баткенской области»
Код платежа 14411100 — «Текущая помощь»
В иностранной валюте
Correspondent Bank — Federal Reserve Bank of
Beneficiary bank — National Bank of the
Beneficiary — Central Treasury of the Ministry of Finance of the
Beneficiary account — № 1013350100590106
Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.
В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.
Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.
Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.