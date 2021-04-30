Ситуация на границе. Открыт счет для помощи пострадавшим

Правительство открыло специальный счет «Аппарат полномочного представителя ПКР в Баткенской области» для аккумулирования денежных средств, поступающих на добровольной основе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Решение принято в связи с поступающими обращениями от юридических и физических лиц относительно оказания поддержки населению, пострадавшему в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Реквизиты для перечисления средств:

В национальной валюте Банк-получатель: Баткенское территориальное управление БИК 440001; ИНН 01312199910086 Номер счета № 4409021103005073 «Аппарат полномочного представителя ПКР в Баткенской области» Код платежа 14411100 — «Текущая помощь»

В иностранной валюте Correspondent Bank — Federal Reserve Bank of New York , New York , USA ; SWIFT: FRNYUS33 Beneficiary bank — National Bank of the Kyrgyz Republic , Bishkek, Kyrgyz Republic , 168, Chui Str., 720040 Bishkek, Kyrgyz Republic; SWIFT: NBKIKG22; Correspondent account number: 0210-8671-5 Beneficiary — Central Treasury of the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic Beneficiary account — № 1013350100590106

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

29 апреля таджикские военнослужащие обстреляли кыргызские пограничные заставы и посты. С воздуха также были обстреляны местности Торт-Кочо, Чыр-Добо Баткенского района одноименной области.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.