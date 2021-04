Ситуация на границе. Открыт счет для помощи пострадавшим

Правительство открыло специальный счет «Аппарат полномочного представителя ПКР в Баткенской области» для аккумулирования денежных средств, поступающих на добровольной основе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Решение принято в связи с поступающими обращениями от юридических и физических лиц относительно оказания поддержки населению, пострадавшему в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Реквизиты для перечисления средств:

В иностранной валюте

Correspondent Bank — Federal Reserve Bank of New York , New York , USA ; SWIFT: FRNYUS33

Beneficiary bank — National Bank of the Kyrgyz Republic , Bishkek, Kyrgyz Republic , 168, Chui Str., 720040 Bishkek, Kyrgyz Republic; SWIFT: NBKIKG22; Correspondent account number: 0210-8671-5