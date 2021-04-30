Ситуация на границе. Омбудсмен призывает власти активнее освещать происходящее

Омбудсмен Токон Мамытов призвал власти активнее рассказывать о своих шагах в решении вопросов на кыргызско-таджикской границе. Об этом он сказал в интервью «Биринчи радио».

По его словам, официальных заявлений от госорганов поступает мало.

«Почему-то пресс-службы правительства, местных властей, Минобороны, секретариата Совета безопасности молчат. До народа не доходит информация. Они должны регулярно информировать население о том, что происходит, кто с кем ведет переговоры, к каким результатам приходят. Многие сейчас боятся непредвиденных ситуаций, поэтому прячут головы и отмалчиваются. Но нельзя так делать. Нужно давать народу достоверную, проверенную информацию. Народ нуждается в информации», — сказал акыйкатчи Токон Мамытов.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.