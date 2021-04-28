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Власть

В кабмине не могут сказать, будут ли увеличены социальные пособия малоимущим

Сегодня на заседании парламента депутаты рассматривают вопросы стабилизации цен на товары первой необходимости и ситуацию, связанную с грузоперевозками на кыргызско-китайской границе.

Нардеп Айнуру Алтыбаева отметила, что после роста цен на мясо люди перестали его употреблять.

«С учетом последствий пандемии подскочил уровень бедности. Больше 800 тысяч кыргызстанцев потеряли работу из-за коронавируса. Люди не могут качественно питаться, они не едят мясо, чай пьют без сахара. Я прошу обратить внимание на рост цен на муку, мясо и масло. В той же Чуйской области выросла безработица. Будут ли повышены пособия для малоимущих? Как государство поддержит пенсионеров?» — спросила Айнуру Алтыбаева.

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков ответил, что не может ответить на поставленные вопросы.

«Сахар и масло уже завезены по заниженной стоимости, их распределят по льготным ценам среди социально уязвимых слоев населения. Завезено 10 тысяч тонн муки, которую также раздадут малоимущим. Уточняются списки социальных групп и мер поддержки. Конечно, мы хотели бы увеличить пособия. Этот вопрос обсуждается, но мы исходим из возможностей бюджета. В июле будут повышены зарплаты работникам культуры, младшему и среднему медицинскому персоналу, врачам стационаров на 50 процентов. Это те расходы, которые не были учтены в бюджете 2021 года», — сказал Артем Новиков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191912/
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