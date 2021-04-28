Садыр Жапаров призвал молодежь ставить интересы народа на первое место

«Только любя свою страну, мы можем добросовестно служить своему народу. Поэтому я призываю молодых людей быть гражданами, которые ставят интересы нашего народа на первое место», — отметил президент Садыр Жапаров на церемонии награждения победителей национального конкурса «Город, дружественный детям и молодежи» и встрече с активной молодежью из городов-участников.

Он подчеркнул, что у молодежи огромный социально-экономический, культурный, творческий и научный потенциал. Сегодня она является стратегическим ресурсом для развития страны.

«Мы можем рассматривать молодежь как самый ценный человеческий ресурс для экономического роста и благополучия. За молодыми людьми будущее. Другими словами, каждое полезное дело, совершенное нынешним старшим поколением, — это вклад в ваше светлое будущее. Поэтому вы не должны оставаться равнодушными к тому, что мы делаем сейчас», — сказал глава государства.

По его словам, 18 городов, участвовавших в конкурсе «Город, дружественный детям и молодежи», подали пример, сотрудничая с госучреждениями, организациями, СМИ и гражданским сектором в качестве «центров роста» для создания благоприятной для детей и молодежи среды. Садыр Жапаров отметил оказанную всестороннюю поддержку международных партнеров по развитию, со стороны которых в том числе на призовой фонд было выделено 6 миллионов сомов. Он поблагодарил ЮНИСЕФ, Фонд миростроительства ООН и других партнеров за их поддержку инициативы правительства.

«Эта инициатива показывает, что молодежь желает активно участвовать в развитии регионов, а решения и программы муниципалитетов могут внести важный и значимый вклад в создание лучших условий для детей и молодежи. Участие в такой инициативе — это забота о детях, создание условий для самостоятельного развития молодежи и стремление к успеху», — отметил президент.

Он заметил, что конкурс должен быть не разовым присуждением званий за достижения городов, а постоянным соревнованием при финансовой поддержки государства. Садыр Жапаров подчеркнул, что государство должно уделять особое внимание экономическим возможностям молодежи.

«Духовно-нравственное воспитание и совершенствование юных граждан Кыргызстана должны быть направлены на формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к наследию предков, окружающему миру и собственным решениям. Образование через прививание нравственности подрастающему поколению способствует формированию ценной личности, полноправного члена общества, ответственного гражданина, способного построить крепкую семью», — добавил он.