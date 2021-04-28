Качеством ремонта дорог недоволен депутат. В Минтрансе не знают, что ответить

Сегодня на заседании парламента депутат Урматбек Самаев поднял вопрос о плохом состоянии дорог.

По его словам, едва отремонтированные дороги не выдерживают и пяти лет эксплуатации, на них вновь образуются ямы и они становятся непригодными.

Замминистра транспорта Нурланбек Кайынбаев отметил, что в Кыргызстане с 1995 года интенсивность движения и количество автомобилей увеличились в 10 раз.

«Мы ремонтируем основные трассы, с ними проблем не возникает. Дороги местного значения рассчитаны на автомобили весом 6-8 тонн», — сказал Нурланбек Кайынбаев.

Однако четко объяснить причину плохого состояния дорог чиновник не смог.