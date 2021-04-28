14:21
USD 84.80
EUR 102.25
RUB 1.13
Власть

Качеством ремонта дорог недоволен депутат. В Минтрансе не знают, что ответить

Сегодня на заседании парламента депутат Урматбек Самаев поднял вопрос о плохом состоянии дорог.

По его словам, едва отремонтированные дороги не выдерживают и пяти лет эксплуатации, на них вновь образуются ямы и они становятся непригодными.

Замминистра транспорта Нурланбек Кайынбаев отметил, что в Кыргызстане с 1995 года интенсивность движения и количество автомобилей увеличились в 10 раз.

«Мы ремонтируем основные трассы, с ними проблем не возникает. Дороги местного значения рассчитаны на автомобили весом 6-8 тонн», — сказал Нурланбек Кайынбаев.

Однако четко объяснить причину плохого состояния дорог чиновник не смог.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191841/
просмотров: 605
Версия для печати
Материалы по теме
Подозреваемый в незаконном обогащении чиновник Минтранса освобожден от должности
Назначен новый заместитель министра транспорта
Жители Бишкека просят убрать опасные бетонные блоки на улице Островского
На автодороге Ош — Сарыташ — Иркештам сошла снежная лавина. Проезд закрыт
Минтранс настаивает: Василия Дашкова сняли с должности главы «Кыргыз темир жолу»
В город Ош поступила новая дорожная техника: асфальтоукладчик и компактор
Не пройти. На огромную лужу в центре столицы пожаловался бишкекчанин
Василия Дашкова освободили от занимаемой должности главы «Кыргыз темир жолу»
На разломанную дорогу возле Первомайского райсуда Бишкека жалуется горожанка
Дорогу не чинят уже второй год. Бишкекчанин обратился к городским властям
Популярные новости
Плачущий активист назначен советником министра. Он&nbsp;угрожал прокурорам и&nbsp;судьям Плачущий активист назначен советником министра. Он угрожал прокурорам и судьям
Митинг в&nbsp;Узгене. Камчыбек Ташиев пообещал не&nbsp;отдавать Кемпир-Абад Узбекистану Митинг в Узгене. Камчыбек Ташиев пообещал не отдавать Кемпир-Абад Узбекистану
Таджикистан отреагировал на&nbsp;очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Таджикистан отреагировал на очередное заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;19-23 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 апреля
Бизнес
Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания
15&nbsp;лет успеха и&nbsp;динамичного развития: MegaCom празднует день рождения 15 лет успеха и динамичного развития: MegaCom празднует день рождения
Почему никотин сам по&nbsp;себе не&nbsp;может стать причиной онкологических заболеваний Почему никотин сам по себе не может стать причиной онкологических заболеваний
Айбек Кыштобаев. Тарифы на&nbsp;проезд нужно рассчитывать, ориентируясь на&nbsp;горожан Айбек Кыштобаев. Тарифы на проезд нужно рассчитывать, ориентируясь на горожан
28 апреля, среда
14:14
Текебаев похвалил Камчыбека Ташиева, работающего над сложным вопросом границ Текебаев похвалил Камчыбека Ташиева, работающего над сл...
14:12
Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания
14:12
Почему вы не страхуете свое жилье? Опрос
14:00
Сытый голодного не разумеет, или О бедном чиновнике замолвите слово
13:43
Как пытаются сдержать рост цен на сахар, рассказали в Госантимонополии