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Власть

Депутаты парламента требуют отчета главы Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева

Сегодня на заседании парламента ряд депутатов потребовал от торага Таланта Мамытова включить в повестку дня рассмотрение вопроса об отчете министра здравоохранения и социального развития.

Нардеп Тазабек Икрамов отметил, что комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению направлял президенту и премьер-министру свои рекомендации о соответствии занимаемой должности Алымкадыра Бейшеналиева.

«У нас есть много вопросов, в том числе о вакцинах от COVID-19. Месяц назад мы просили предоставить информацию, но министр здравоохранения не пришел. Мы требуем, чтобы он пришел на заседание палаты. Да, глава государства его поддерживает, но комитет и парламент тоже нужно уважать. Он (министр здравоохранения) должен ответить за все, что делает. Мы видели тех, кто был приближенным к президенту. До Бейшеналиева тоже такие были, где они сейчас? Пусть спустится с небес на землю», — сказал он.

Депутат Дастан Бекешев поддержал предложение коллеги. По его словам, министр находит время пить иссык-кульский корень, а в парламент явиться времени у него нет.

«Глава государства говорит, что министр работает 24 часа в сутки. Может, он сутками в резиденции сидит? Конечно, мы тоже виноваты. Это результат авторитарного режима. Министры уже ни во что не ставят нардепов. Некоторые даже звонят и угрожают. Так нельзя», — подчеркнул он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191806/
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