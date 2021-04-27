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Власть

В мае завершится строительство школы в селе Бугучу Кочкорского района

В мае завершится строительство школы в селе Бугучу Кочкорского района Нарынской области, она готова на 95 процентов. Об этом сообщает пресс-служба Госстроя.

По ее данным, на сегодня завершаются работы по внутренней отделке и благоустройству территории.

Отмечается, что новая школа рассчитана на 150 ученических мест. Сметная стоимость составляет чуть более $690 тысяч, из них за счет кредитных средств Саудовского фонда развития профинансировано $493 тысячи 324.

Госстроя
Фото Госстроя. В мае завершится строительство школы в селе Бугучу

По проекту возведены учебный корпус, спортивный зал с галереей, пищеблок, актовый зал, а также оборудованы классы химии, физики и ИВТ.
 
Ссылка: https://24.kg/vlast/191613/
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