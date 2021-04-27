В мае завершится строительство школы в селе Бугучу Кочкорского района Нарынской области, она готова на 95 процентов. Об этом сообщает пресс-служба Госстроя.

По ее данным, на сегодня завершаются работы по внутренней отделке и благоустройству территории.

Отмечается, что новая школа рассчитана на 150 ученических мест. Сметная стоимость составляет чуть более $690 тысяч, из них за счет кредитных средств Саудовского фонда развития профинансировано $493 тысячи 324.