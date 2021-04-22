В Оше митинг. Шесть партий требуют отменить итоги выборов и назначить повторные

В Оше представители шести партий — «Улуттар биримдиги», «Ишеним», «Республика», «Бутун Кыргызстан», «Улуу Журт» и «Бир Бол» снова вышли на митинг. Они требуют отменить итоги выборов.

По их словам, голосование прошло с грубыми нарушениями и подкупом голосов.

«Требуем аннулировать итоги прошедших выборов в городской кенеш Оша и назначить повторное голосование. Пересмотрите все фото и видеодоказательства подкупа голосов, расформируйте штат ТИК южной столицы и накажите виновных в халатности проведения выборов. Мы будет выходить на акции протеста, пока нас не услышат», — обращаются к властям представители политорганизаций.

Протестующие считают также неправильным то, что сын председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева Тай-Мурас баллотировался в депутаты Джалал-Абадского городского кенеша.

Отметим, абсолютное большинство голосов в южной столице получила партия «Ата Журт Кыргызстан» — 47,99 процента.