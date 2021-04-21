Депутат возмутился отсутствием министра образования на заседании парламента

Сегодня депутаты парламента рассматривают поправки в Закон «Об образовании».

Законопроектом предлагается сократить срок обучения в профтехучилищах до 2-3 лет.

Депутат Шайлообек Атазов возмутился отсутствием министра образования Алмазбека Бейшеналиева на заседании Жогорку Кенеша. По его словам, чиновник не приходит и на заседания комитетов.

Замглавы ведомства Нурбек Омуров сообщил, что министр находится на встрече, а на все интересующие вопросы он может ответить сам.

Шайлообек Атазов напомнил, что генпрокурор Курманкул Зулушев ранее сообщал о том, что Минобразования входит в рейтинг самых коррумпированных госорганов.

«Ваш министр знает английский, часто сидит на Facebook, но на деле Минобразования даже по вопросу профтехучилищ не проводит реформ. В этих учебных заведениях сидят руководители, которым по 80 лет, и они не хотят покидать своих мест», — сказал Шайлообек Атазов.