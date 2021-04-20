Директором департамента социального обеспечения назначен Актан Балбаков

Балбаков Актан Айдаралиевич назначен директором департамента социального обеспечения при Министерстве здравоохранения и социального развития. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Актан Балбаков работает в системе соцзащиты с 2010 года. С 2014-го и до назначения на должность он являлся заведующим отделом социального обслуживания департамента социального обеспечения.

Предыдущий директор департамента Нурдоолот Базарбаев назначен заместителем министра здравоохранения и социального развития.