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Власть

Директором департамента социального обеспечения назначен Актан Балбаков

Балбаков Актан Айдаралиевич назначен директором департамента социального обеспечения при Министерстве здравоохранения и социального развития. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

Актан Балбаков работает в системе соцзащиты с 2010 года. С 2014-го и до назначения на должность он являлся заведующим отделом социального обслуживания департамента социального обеспечения.

Предыдущий директор департамента Нурдоолот Базарбаев назначен заместителем министра здравоохранения и социального развития.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190860/
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