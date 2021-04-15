20:45
USD 84.80
EUR 101.48
RUB 1.12
Власть

Торага Жогорку Кенеша: Распространение идеологии ИГИЛ беспокоит Кыргызстан

Делегация Жогорку Кенеша во главе с торага Талантом Мамытовым приняла участие в конференции «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм», — сообщает пресс-служба парламента.

Она проходит в Санкт-Петербурге (Россия). Выступая перед участниками, Талант Мамытов отметил, что на фоне борьбы мировой общественности с пандемией СOVID-19 проблема терроризма и экстремизма не утратила своей прежней актуальности и остроты и остается основной угрозой глобальной и региональной безопасности.

Он выразил обеспокоенность Кыргызстана в связи с распространением идеологии ИГИЛ и других радикальных группировок, активной пропаганды и вербовки соотечественников в террористические ряды, ситуацией в Афганистане и на Ближнем Востоке.

«Мы должны совместно бороться, одолевать проявления терроризма и экстремизма и связанные с ними процессы, такие как незаконный оборот наркотиков, торговля людьми и оружием, отмывание денег, финансирование терроризма и коррупция», — сказал он.

Участников конференции также проинформировали об успешной гуманитарной миссии «Мээрим» по возвращению кыргызстанских детей из Республики Ирак.
Ссылка: https://24.kg/vlast/190293/
просмотров: 68
Версия для печати
Материалы по теме
Талант Мамытов встретился с главой Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко
Талант Мамытов встретился со спикером парламента Южной Кореи
Загрязнение воздуха. Спикер парламента предлагает подавать иски на виновных
Слив телефонного разговора Сооронбая Жээнбекова в Сеть. Комментарий генпрокурора
Годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Обращение Таланта Мамытова
Талант Мамытов встретился с международными наблюдателями
Елизавета II поблагодарила Таланта Мамытова за поздравления
В закон об экономической амнистии внесены изменения. Какие и кого касаются
Талант Мамытов и Шавкат Мирзиеев обсудили сотрудничество двух стран
12 часов без еды. Пассажиры рейса Санкт-Петербург — Бишкек не могут вылететь
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане местные выборы и&nbsp;референдум по&nbsp;Конституции. Что происходит сейчас В Кыргызстане местные выборы и референдум по Конституции. Что происходит сейчас
Местные выборы. Семипроцентный барьер преодолели четыре партии Местные выборы. Семипроцентный барьер преодолели четыре партии
Местные выборы. Наримана Тюлеева уже выдвигают на&nbsp;пост мэра Бишкека Местные выборы. Наримана Тюлеева уже выдвигают на пост мэра Бишкека
Итоги референдума. Кабмин уйдет в&nbsp;отставку, выборы пройдут по&nbsp;новой Конституции Итоги референдума. Кабмин уйдет в отставку, выборы пройдут по новой Конституции
Бизнес
ГНС: Местные компании&nbsp;&mdash; партнеры &laquo;Яндекс.Такси&raquo; должны уплачивать налоги ГНС: Местные компании — партнеры «Яндекс.Такси» должны уплачивать налоги
NITRO&nbsp;&mdash; официальный энергетический напиток национальной сборной NITRO — официальный энергетический напиток национальной сборной
Поддержим сельское хозяйство: акция от&nbsp;Red Petroleum Поддержим сельское хозяйство: акция от Red Petroleum
Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о сотрудничестве
15 апреля, четверг
20:42
Здание старого аэропорта в Бишкеке огораживают забором с колючей проволокой Здание старого аэропорта в Бишкеке огораживают забором...
20:41
В Кеминском районе сбили радар стоимостью более 2 миллионов сомов
20:39
Торага Жогорку Кенеша: Распространение идеологии ИГИЛ беспокоит Кыргызстан
20:23
Мэрия города Ош озаботилась стихийной торговлей на рынках. Обещают ликвидировать
20:20
Нашли свидетеля. Дастан Бекешев посмеялся над своим допросом у следователя МВД