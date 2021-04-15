Торага Жогорку Кенеша: Распространение идеологии ИГИЛ беспокоит Кыргызстан

Делегация Жогорку Кенеша во главе с торага Талантом Мамытовым приняла участие в конференции «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм», — сообщает пресс-служба парламента.

Она проходит в Санкт-Петербурге (Россия). Выступая перед участниками, Талант Мамытов отметил, что на фоне борьбы мировой общественности с пандемией СOVID-19 проблема терроризма и экстремизма не утратила своей прежней актуальности и остроты и остается основной угрозой глобальной и региональной безопасности.

Он выразил обеспокоенность Кыргызстана в связи с распространением идеологии ИГИЛ и других радикальных группировок, активной пропаганды и вербовки соотечественников в террористические ряды, ситуацией в Афганистане и на Ближнем Востоке.

«Мы должны совместно бороться, одолевать проявления терроризма и экстремизма и связанные с ними процессы, такие как незаконный оборот наркотиков, торговля людьми и оружием, отмывание денег, финансирование терроризма и коррупция», — сказал он.

Участников конференции также проинформировали об успешной гуманитарной миссии «Мээрим» по возвращению кыргызстанских детей из Республики Ирак.