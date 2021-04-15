Депутат предлагает вернуться к законопроекту о химической кастрации педофилов

В парламенте предлагают вернуться к законопроекту о химической кастрации педофилов. С инициативой сегодня на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Дастан Бекешев.

Он отметил, что случаи насилия в отношении детей продолжаются.

«Депутаты пятого созыва в 2013 году предлагали законопроект о химической кастрации, но тогда президент не поддержал. Конечно, Конституция не позволяет. Но мы сейчас должны вернуться к этому законопроекту. 9 апреля в селе Кашкар-Кыштак Кара-Суйского района был такой случай. Семилетнюю девочку изнасиловал 26-летний мужчина. Давайте примем такой законопроект. Можно посмотреть пример Казахстана, который такой законопроект принял», — сказал он.