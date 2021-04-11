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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. Илим Карыпбеков считает, что НДПК могла набрать больше голосов

Лидер партийного списка НДПК Илим Карыпбеков прокомментировал 24.kg предварительные итоги выборов депутатов БГК.

По его словам, партия благодарна своим избирателям за поддержку, но считает, что голосов могло быть и больше.

«Не все наши конкуренты играли по правилам. Я видел, как некоторые партии просто в открытую занимались подкупом в новостройках. При этом в поле они не работали практически. Я считаю, что подкуп — очень серьезная проблема, и правоохранителям следует заняться ее решением, иначе на парламентских выборах будет еще хуже», — сказал Илим Карыпбеков.

Он добавил: еще рано говорить о том, с кем именно НДПК в Бишкекском горкенеше будет объединяться. «Мы еще даже не рассматривали вопрос получения мандатов. У нас же мягкий рейтинг, и места будем распределять между кандидатами в зависимости от набранных ими голосов», — отметил Илим Карыпбеков.

Сегодня в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских кенешей и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли семь партий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189677/
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