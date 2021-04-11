Райымбек Матраимов не смог проголосовать, а у Атамбаева проблем не возникло

Экс-заместитель председателя Таможенной службы Райымбек Матраимов не смог проголосовать на выборах в местные кенеши и референдуме. Об этом 24.kg сообщили в Минюсте.

Уточняется, что у бывшего таможенника в личном деле нет паспорта.

По данным Минюста, бывший президент Алмазбек Атамбаев принял участие в голосовании в исправительной колонии № 47. Экс-рукаппарата главы государства Фарид Ниязов, содержащийся в СИЗО-1, тоже не смог проголосовать, поскольку его паспорта в ГСИН также нет.

Сегодня граждане страны выбирали депутатов в 28 городских кенешей и в 420 айыльных кенешей. В этот же день проходил плебисцит по принятию проекта новой Конституции.